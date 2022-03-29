В Щелково врачи провели операцию по удалению опухоли у новорожденной

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29 марта 2022, 22:50

Фото: pixabay.com

В Щелковский перинатальный центр обратилась за помощью беременная женщина из Уфы, об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области, у женщины была крестцово-копчиковая тератома между прямой кишкой и копчиком. Она является опухолью новорожденных. Стоит ответить, что данный врожденный дефект встречается 1 на 40 тысяч новорожденных, и чаще всего этому подвержены девочки.

Врачи перинатального центра провели сложную операцию по пролонгированию беременности. Поэтому женщине сделали кесарево сечение на безопасном сроке в 37 недель.

«Врачи помогли появиться на свет девочке весом 2850 г и ростом 51 см. На 5 сутки жизни ей полностью удалили опухоль, сформировали тазовое дно и восстановили ягодицы», - рассказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Известно, что сейчас маму и новорожденную девочку выписали, и они уже находятся дома.