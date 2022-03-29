Экс-председатель финансового комитета Выборга украл 735 миллионов рублей

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29 марта 2022, 22:28 Александр Крохмаль, Журналист

Суд в Ленинградской области вынес приговор по резонансному делу. Экс-председателя финансового комитета Выборгского района получил 8 лет лишения свободы. Также он должен вернуть украденные 735 миллионов рублей. Ещё 2 года назад в прокуратуре обратили внимание, что несмотря на баснословные суммы, потраченные на капремонт в Выборге, многие здания разрушались буквально «за мгновения». Когда все документы подверглись проверке, было выявлено, что по бумагам жилые дома, школы и культурные учреждения уже прошли через капремонт. Получается, что по документам всё было сделано, а на деле – ничего.

Вопросы сразу же были адресованы председателю финансового комитета Александру Болучевскому. Тот согласился сотрудничать и рассказал представителям власти совершенно нереалистичную историю. В 2018 году он якобы познакомился с некой таинственной дамой, которая решила исполнить его заветное желание – стать федеральным чиновником. Но это было вовсе не за просто так. Женщина попросила от него 360 миллионов. Болучевский передал ей 325, а затем она попросту пропала. До сих пор в этом деле ничего не ясно. Если загадочная дама забрала 325 миллионов, то куда делись остальные деньги? Украдено ведь было 735 миллионов рублей. Сам же Болучевский чётко заявил, что не знает, где находятся остальные финансовые средства.

Дело горе-чиновника рассматривал Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. Болучевский получил 8 лет тюрьмы. Помимо всего прочего, он задолжал крупную сумму. В счёт погашения было решено обратить имущество. Однако даже этих денег не хватит, чтобы покрыть ущерб. По делу о хищении также проходит ещё один человек, бывший глава района Геннадий Орлов. Следователи пока что занимаются расследованием. Поэтому и проблему никак нельзя называть полностью разрешённой.