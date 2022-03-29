В Подмосковье продолжается привлечение врачей для работы в сёлах

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29 марта 2022, 21:24

Фото: pixabay.com

В Московской области по программе «Земский доктор» планируется привлечь почти 250 медицинских специалистов. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».



Одной из важных задач является обеспечение доступной и качественной первичной медицинской помощи в отдаленных территориях. Необходимо, чтобы жители деревень и сел могли получить консультацию врача или фельдшера рядом с домом.



«В прошлом году мы привлекли почти 250 «земских докторов», в этом планируем еще столько же: 213 врачей и 32 - средний медперсонал», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.