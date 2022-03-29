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Павел Сигал назвал три причины высокого спроса на хлеб

, 21:20

Павел Сигал назвал три причины высокого спроса на хлеб
Фото: pixabay.com

Первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал рассказал «Вечерней Москве» о причинах популярности хлеба в первой половине марта.

Первой причиной, она же главная, является падение цен на хлеб, которое вызвано инициативой ретейлеров.

Вторая причина – массовый выход сотрудников из ковидного дистанционного режима. Это повлекло за собой изменение в продуктовой корзине россиян, потому что именно хлеб и хлебобулочные изделия составляют основу офисного питания.

Также эксперт отметил, что ежегодно в России во время Великого поста увеличивается спрос на хлеб.

Напомним, что с 28 марта вводиться мораторий на повышение цен на хлеб, что приведет к фиксации цен на уровне середины марта до конца 2022 года.

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