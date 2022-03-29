Святая Фекла: одна из первых монахинь

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29 марта 2022, 19:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Рассказать о святой целительнице Фекле меня побудила неосторожность: погода на прошлую католическую Пасху в Европе выдалась теплой и солнечной, и, конечно, разомлев от такой благодати, решила сменить сапоги на легкие туфли… «Наказание» не заставило себя ждать: последний день праздника я провела в позе «зю». Поясницу прихватило как следует! Сама не знаю как, но на глаза мне попалась… глина из монастыря Святой Феклы, которую я привезла с Кипра. И не просто глина, а благословенная…

Прав тот, кто называет Кипр – обитель святых. Каких монастырей там только нет, множество чудотворных икон, мощей! Но я хочу рассказать о монастыре святой Феклы.

Если честно, то до приезда на Кипр, я ничего не знала о святой, но пути Господни неисповедимы, и я чудом оказалась в монастыре Феклы. А вот, что там произошло со мной – отдельный рассказ. Но сперва о самой святой!

Святая первомученица Фекла – одна из самых почитаемых святых Христианской церкви. Одна из первых монахинь. Будущая святая родилась в Иконии в начале первого века. Когда девушке исполнилось 18 лет, родители решили выдать ее замуж за знатного молодого человека. Увы, приказ родителей Фекла нарушила: она заявила, что всем сердцем любит Господа Иисуса Христа и посвятит свою жизнь проповедям Евангелия. Родители были огорчены и долго уговаривали свою дочь вступить в брак, но Фекла осталась непреклонна. В гневе мать потребовала у правителя Иконии смертного приговора для своей дочери, и девушку приговорили к сожжению. Безропотно мученица взошла на костер, помолилась, перекрестилась и стала ждать смерти… Но пламя не причинило ей вреда: начался сильный дождь, который потушил огонь. Много раз Феклу хотели предать смерти, но ничего не получалось у злодеев: ее травили диким зверем, пытали, но она оставалась невредимой.

Святая Фекла, как говорят редкие источники, прожила 90 лет и занималась тем, что проповедовала заповеди Христа, и лечила людей от всевозможных недугов.

Так что же люди просят у Святой Феклы? Каких исцелений?

От ожогов и болезни кожи, помощи против козней нечистых, исцеление от слепоты, болезни ног, паралича, избавлению от смерти на войне. А еще говорят, что святая очень помогает женщинам: избавляет их от одиночества, наговоров злых соперниц, помогает сохранить брак.

На Кипре, недалеко от селения Мосфилоти есть монастырь во имя святой Феклы… Там есть и святой источник с целебной глиной, которая помогает при разных кожных заболеваниях. Сегодня в монастыре проживают 7 монахинь и мать настоятельница.

Вернусь к началу рассказа…

Когда я подошла к чудотворной иконе святой Феклы в монастыре, то у меня, сама не знаю как, подкосились ноги и… время словно остановилось. В чувство меня привел голос мужа, который пытался мне сказать, что у меня над головой… белый дым. Он даже сфотографировал его, и я видела на фото этот дым… Но ровно через сутки, когда мы решили вновь посмотреть эту фотографию, то его не было! Дыма не было! Сразу хочу сказать, что я в трезвом уме и при памяти пока, а мой муж, к счастью, человек очень «земной», но этот случай поразил нас серьезно!

Я не могу сказать, что тогда было со мной, но священник предположил, что святая Фекла отвела от меня недоброжелателей! Я не знаю, но то, что святая спасла меня от «дурного» глаза одной дамы – точно!

Кстати, святой глиной я, простите, «намазюкала» себе поясницу и, знаете, стало отпускать! Без лекарств!

Это ли не чудо от святой Феклы?