Глава МИД Латвии Ринкевич возмутился тем, что Москва выслала трех дипломатов

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

29 марта 2022, 19:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

По мнению главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, Россия «необоснованно высылает трех латвийских дипломатов».

Россия в качестве ответной меры высылает по три сотрудника дипмиссий Латвии и Эстонии, а также четырех представителей посольства Литвы, сообщили во вторник в МИД РФ.

«Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырёх сотрудников посольства Литвы, трёх - посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Соответствующее решение было доведено до послов этих стран, которые во вторник были вызваны в МИД РФ.

«Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах», - заявили в МИД РФ.

Российская сторона потребовала, чтобы объявленные persona non grata дипломаты "покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики".

Как сообщалось, МИД РФ во вторник к полудню вызвал послов Эстонии, Латвии и Литвы в связи с выдворением дипломатов этих стран, передает российское информационное агентство ТАСС.

«К 12:00 в МИД вызваны 3 прибалтийских посла в связи с российским решением, основанным на принципе взаимности, о выдворении дипломатов», - сообщает ТАСС.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что «Россия необоснованно высылает трех латвийских дипломатов из посольства в Москве».