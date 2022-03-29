Где в Латвии живут «куры»

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29 марта 2022, 19:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Святые Угодники! В Латвии, видимо, совсем «забыли» русский язык: в одном латвийском супермаркете жители узрели рекламу на русском языке, но, увы, не поняли ничего…

В рекламном каталоге одного латвийского супермаркета появился «перл» на русском языке – «куриные яйца, снесенные в хлеву». Да, именно так!

«Прекрасно» работает рекламный отдел «того» супермаркета: курицы обычно живут в курятнике, а в хлеву крестьяне держат крупный и мелкий скот.

В чем же ошибка?

Ошибка здесь в прямом переводе понятия: Kūtī dētas olas. Понятие "kūts" в латышском языке означает любую постройку для домашних животных. В первом словарном значении - сарай, во втором - коровник, хлев.

Я так понимаю, что супермаркет «выдает» рекламы очень экономно… при помощи гугл-переводчика.