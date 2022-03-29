Где в Латвии живут «куры»

Святые Угодники! В Латвии, видимо, совсем «забыли» русский язык: в одном латвийском супермаркете жители узрели рекламу на русском языке, но, увы, не поняли ничего…
В рекламном каталоге одного латвийского супермаркета появился «перл» на русском языке – «куриные яйца, снесенные в хлеву». Да, именно так!
«Прекрасно» работает рекламный отдел «того» супермаркета: курицы обычно живут в курятнике, а в хлеву крестьяне держат крупный и мелкий скот.
В чем же ошибка?
Ошибка здесь в прямом переводе понятия: Kūtī dētas olas. Понятие "kūts" в латышском языке означает любую постройку для домашних животных. В первом словарном значении - сарай, во втором - коровник, хлев.
Я так понимаю, что супермаркет «выдает» рекламы очень экономно… при помощи гугл-переводчика.