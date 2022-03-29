Собянин: За 11 лет в Москве отреставрировано почти 1800 памятников архитектуры

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29 марта 2022, 14:52

Фото Ю. Иванко. Mos.ru

В 2021 году в Москве продолжилась реализация крупнейшей в мире программы реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.



«Москва - один из мировых лидеров в области сохранения исторического и культурного наследия. В 2021 году город продолжил реализацию крупнейшей в мире программы реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия. Работы велись на 620 объектах, на данный момент на 249 из них реставрация завершена», - говорится в сообщении столичной пресс-службы.



Сергей Собянин отметил, что за последние 11 лет в Москве отреставрированы 1 797 объектов культурного наследия.



Согласно имеющимся данным, реставрация памятников в Москве осуществляется как за счет средств городского (43 памятника в 2021 г.) и федерального (54 объекта) бюджетов, так и за счет частных инвесторов и меценатов (148 объектов – 60% от общего числа).



Отмечается, что, в столице за последние 11 лет завершена реставрация более 120 произведений монументального искусства и порядка 480 архитектурно художественных надгробий и объектов исторического и воинского некрополя, являющихся объектами культурного наследия. В планах на 2022 год - продолжение реставрации 73 надгробий и одной часовни-усыпальницы на территории некрополя Донского монастыря и Донского кладбища, а также одного надгробия и одной часовни-усыпальницы на Введенском кладбище.



