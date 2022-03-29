Собянин утвердил дополнительные меры поддержки строительных подрядчиков города

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29 марта 2022, 14:41

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым упрощается порядок изменения городских контрактов в сфере строительства.



«Правительство Москвы приняло решение об упрощении правил изменения существенных условий государственных контрактов в сфере строительства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Отмечается, в частности, что отменены ограничения по сроку и количеству возможных изменений (ранее допускалось однократное изменение существенных условий контракта до 30 апреля 2022 года); разрешено вносить изменения в контракты, заключенные до 1 января 2022 года (ранее - до 1 июля 2021 года); в течение 2022 года разрешено вносить изменения в контракты, заключенные на срок менее одного года; внесены изменения в формулы расчета новой цены контракта, в соответствии с которыми не подлежит индексации резерв средств на непредвиденные расходы и затраты.



«Оперативное изменение цены государственных контрактов позволит подрядчикам адаптироваться к росту стоимости строительных ресурсов и продолжить реализацию важных для города проектов развития транспортной и социальной инфраструктуры», - добавили в пресс-службе.



Решение об упрощении правил изменения существенных условий государственных контрактов в сфере строительства является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.



