Появились новые сведения о 19-летней убийце из Красноярска

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29 марта 2022, 14:39 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Красноярское дело обрастает новыми подробностями. В деле о ЧП в детском саду города, связанном с обезоруживанием 19-летней Полины Дворкиной, появились новые шокирующие сведения.

Как оказалось, до того, как прийти в детский сад с ружьём, она расправилась со своим 56-летним отцом. Напомним, что Дворкина пришла в детский сад во время сончаса с оружием и целым боекомплектом. Её попыталась остановить и разоружить воспитательница, и в тот же момент раздался выстрел. В результате – заряд попал в стену. Дети ко всеобщей радости не пострадали. Проверка в отношении должностных лиц учреждения уже начата госорганами. Девушку, пытавшуюся причинить вред детям, задержали силовики.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст.30 и ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц) и ч.1 ст.105 (убийство). Одна из версий гласит, что девушке отказали в работе. Она пыталась устроиться в детский сад, но так и не была принята. Установлено, что 25 марта она приходила в учреждение для попытки трудоустройства. Что касается убийства отца, то причиной мог стать личный конфликт. Также пока неизвестно общее психическое состояние девушки. В ближайшее время задержанной изберут меру пресечения.