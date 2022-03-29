Южноуральцам расскажут о технических секретах Эйфелевой башни

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

29 марта 2022, 12:36 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

ИЦАЭ приглашает на мастер-класс «Сопромат для чайников».

31 марта отмечается день Эйфелевой башни. Копия одной их самых известных достопримечательностей есть и в Челябинской области, она расположена в селе Париж. В этот четверг Информационный центр по атомной энергии Челябинска в рамках «ИЦАЭ OPEN» проведет мастер-класс «Сопромат для чайников. Башни». В ходе мероприятия аспирант, ассистент кафедры «Техническая механика» Южно-Уральского государственного университета Алексей Попов объяснит, как на Эйфелеву башню воздействуют солнце и ветер, а также раскроет все особенности ее конструкции. Получив всю необходимую информацию, участники попробуют своими руками создать устойчивую конструкцию.

Начало мастер-класса в 17:00, адрес ул. Энгельса, 107. Вход свободный по предварительной регистрации.

После мастер-класса гости ИЦАЭ смогут принять участие в интеллектуальном турнире BrainShaker. Проверить свои знания смогут команды от 3 до 5 взрослых. Начало в 19.30, вход свободный. На игру нужно обязательно заранее зарегистрироваться.

Добавим, что проект реализуется при информационной поддержке медиахолдинга «Гранада Пресс».

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