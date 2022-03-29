Ликсутов: Акция «Время ранних» в Москве будет действовать до конца года

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29 марта 2022, 12:34 Источник: t.me/DtRoad

Фото: pixabay.com

Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов сообщил, что эксперимент по снижению стоимости проезда в метро по будням «Время ранних» будет продлен до конца 2022 года.



«Ежедневно по будням акцией «Время ранних» пользуются около 100 тыс. пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро. Всего с запуска акции они сэкономили уже более 425 млн. руб. Чтобы сохранить комфортные и выгодные поездки для миллионов жителей, по решению мэра Москвы мы продлеваем акцию до конца года», - заявил Максим Ликсутов.



Известно, что акция действует с ноября 2020 года. Пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий по рабочим дням могут ездить со скидкой до 50% с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Сохраняется также сниженный тариф на Казанском направлении железной дороги в сторону Москвы.



Проект доказал свою эффективность, разгрузив самые востребованные участки метрополитена в часы пик. В вагонах на Таганско-Краснопресненской линии по утрам количество пассажиров уменьшилось на 7%, станцию «Китай-город» удалось разгрузить на 21%, а «Полежаевскую» и «Выхино» - на 20 и 18% соответственно.



Также уточняется, что при оплате проезда электронным кошельком или Face Pay терминал списывает 23 руб. за поездку, а при оплате банковской картой - 26 руб. По билету «Единый» раз в неделю пользователю начисляют компенсацию за каждый день, в который была совершена поездка в указанное в акции время. Скидка не распространяется на льготные проездные и бумажные билеты «Единый».



