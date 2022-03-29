Роспотребнадзор анонсировал возможное возвращение масочного режима в регионах

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29 марта 2022, 12:31

Маска на манекене, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Российские регионы, отменившие масочный режим, могут вернуть его по решению местных властей. Причиной может стать ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Информацию об этом сообщает RT замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

«Конечно же, оно (решение об отмене масочного режима – прим.ред.) в любой момент может быть изменено, если цифры будут демонстрировать, например, ухудшение ситуации», − уточняет чиновница.

Отметим, ранее Роспотребнадзор заявлял об отмене нескольких противоэпидемических мер в образовательных учреждениях.

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко порекомендовал россиянам продолжать носить маски и ревакцинироваться. Сделать это, по мнению чиновника, надо даже на фоне отступающего ковида.