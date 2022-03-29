В 2022 году в Челябинской области отремонтируют и постоят 700 километров дорог

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29 марта 2022, 11:16 Татьяна Михайлова Источник: Губерния

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

За счет опережающего темпа этот показатель может быть перевыполнен на 150-160 километров.

До старта дорожных работ на Южном Урале осталось меньше месяца. На их проведение в 2022 году регион располагает 19,4 миллиардами рублей, возможно, в будущем сумма увеличится. Планируется построить и отремонтировать 700 километров дорог. С учетом опережающих темпов показатель может быть перевыполнен на 150-160 километров. Об этом в интервью изданию «Губерния» рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Глава ведомства отметил, что на дорожная отрасль сраны примерно на 90% независима от новых экономических условий. Если говорить о Челябинской области, то ее территория располагает достаточным количеством карьеров, месторождений инертных материалов, дробильных и сортировочных установок. В этом сезоне не предвидится и проблем с техникой: подрядчики заранее приобрели все, что необходимо, в том числе запчасти.