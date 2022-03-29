Границу России за сутки пересекли более 15 тыс. беженцев

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29 марта 2022, 11:26

Дети у автобуса, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Более 15 тысяч беженцев из воюющего Донбасса прибыли в Россию за последние сутки. Такую информацию сообщает сегодня, 29 марта, пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тыс. граждан», − цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сегодня источник в силовых структурах рассказал, что в Россию за последнее время прибыли почти 490 тыс. беженцев из Донбасса и Украины. Он уточнил, что из них свыше 411 тыс. пересекли границу из Донбасса, а порядка 78 тыс. прибыли из Украины через пункты пропуска в Белгородской, Брянской, Курской областях и Республики Крым.