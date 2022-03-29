Правительство РФ озвучило условия для отсрочки отечественных IT-специалистов

Аргументы Недели → Общество 13+

29 марта 2022, 10:57

Программист, Aleksander Polyakov/ Global Look Press

Представители правительства Российской Федерации сообщили во вторник, 29 марта, об условиях получения отсрочки от армейской службы для отечественных IT-специалистов. Информацию сообщает РБК.

Профильные источники Кабмина РФ уточняют, что получить отсрочку от службы в рядах ВС России могут следующие категории:

- люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее года;

- специалисты со стажем менее года, если они окончили вуз за год до назначения на должность.

Чтобы обеспечить своих сотрудников отсрочкой, компании обязуются направить список специалистов в Минцифры до 1 мая 2022 года. Ведомство сформирует общий список претендентов на отсрочку для Министерства обороны и далее для военкоматов.