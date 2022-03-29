Южноуральские эксперты прокомментировали новый пакет антисанкционных мер

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

29 марта 2022, 07:08 Татьяна Михайлова

Из открытых источников

Он был принят Государственной думой.

Российские парламентарии продолжают рассматривать меры поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В новом пакете, принятом Госдумой, можно выделить несколько основных направлений: социальную поддержку, стимулирование экономики и информационную безопасность.

Как отметил главный редактор газеты «Вечерний Челябинск» Михаил Стерехов, это первый пакет мер. В связи с этим часть решений депутатов оперативны, они призваны нивелировать эффект лишь некоторых западных ограничений. Но уже второй и следующий пакет будут затрагивать системные процессы.

«Глядя на принятые решения из региона, хочу обратить внимание на одно из трех изменений, внесенных в Бюджетный кодекс, которое дает возможность превышать установленные законом общие объемы расходов и дефицита, – прокомментировал Михаил Стерехов. – Это дает возможность региональным властям оперативно управлять деньгами и использовать их на остатках казначейства. В двух словах – появляется большая финансовая самостоятельность и оперативность в решении возникающих проблем. Второй момент важный момент – упрощение процедуры госзакупок. На мой взгляд, сенатор Андрей Клишас очень точно высказался в том ключе, что меры, которые предпринимает российская власть - это не ответ на санкции, а отказ играть по чужим правилам. И чем скорее мы это поймем, тем эффективнее будут реализованы принимаемые властями решения».

Другой южноуральский эксперт, представитель молодежного отделения Российского общества политологов, студент ЮУрГУ Георгий Смирнов, считает, что принятые меры действенны. мы уже давно живём в том мире, где изоляция как таковая не представляется возможной. «Курс рубля постепенно стабилизируется и так будет и дальше. Возможно, жить действительно станет несколько труднее, однако столь часто упоминаемое "возвращение в СССР" кажется не более, чем паранойей», – добавил он.