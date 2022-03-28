Психолог Изотова рассказала о причинах возникновения депрессии

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28 марта 2022, 23:21

Фото: pixabay.com

Депрессия часто обостряется с приходом весны. У некоторых людей появляется в этот период плохое настроение, апатия и нежелание что-либо делать из-за своего состояния. Психолог Яна Изотова рассказала «Вечерней Москве», с чем связано возникновение депрессии и кто подвержен этому недугу.

Психолог считает, что весенняя депрессия не возникает на пустом месте.

«Причиной депрессии именно весной может стать хронический недостаток солнечного света, вызывающий дефицит витамина D. Кроме того, в это время года меняются световой режим и выработка гормона мелатонина, в результате чего запускается огромная цепочка других гормональных изменений. Это приводит к дисбалансу выработки дофамина, адреналина и серотонина», – рассказала Изотова.

Эксперт отметила, что данные гормоны как раз и определяют наше настроение и эмоциональный фон. Поэтому депрессивное состояние появляется из-за скрытой патологии этих гормонов.

«Что делать, если возникает эта сезонная вспышка? Одним из эффективных способов борьбы с депрессией является применение гомеопатических средств. Именно в гомеопатии есть препараты, меняющие гормональный фон. А потом уже гормональный фон улучшает работу всех цепочек организма, связанных с состоянием нервной системы», – объяснила психолог.

Также стоит обратить внимание, что депрессивное состояние может появиться у людей, которые пережили стресс или эмоциональные потрясения, а так же у тех, у кого ранее был поставлен диагноз «депрессия».