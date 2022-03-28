В Подмосковье запускается автоматическое зачисление льгот при оплате ЖКУ

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28 марта 2022, 21:36

Фото: pixabay.com

В Московской области с 1 апреля льготы при оплате ЖКУ будут начисляться автоматически. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».



Губернатор Андрей Воробьев считает важным, чтобы все получатели льгот были проинформированы о запуске автоматического начисления выплат. Также нельзя допускать ошибок при сборе информации о получателях.

«Без данных, как я понимаю, мы будем постоянно спотыкаться. Поэтому, уважаемые коллеги, корректные данные позволят получать эту услугу двум миллионам ста тысячам человек. Я думаю, что это всем очевидно, насколько это важно и качественно должны это сделать», - говорит Воробьёв.



Уже в следующем месяце жители получат СМС о поступлении компенсации.