По мнению экспертов, строительство части объектов в России может быть заморожено

Порядка 40% компаний на неопределенное время заморозят строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости. Об этом говорят данные опроса межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия». Причины кроются в резком подорожании стройматериалов и финансировании. По оценкам экспертов, объемы строительства жилья в стране могут сократиться на 20%, а коммерческой недвижимости — на 40%.
По словам гендиректора ГК «Смарт Инжинирс» Хусейна Плиева, за последний месяц цены на некоторые стройматериалы выросли на 80%. Он отметил, что на стоимость повлиял не только курс валюты, но и дефицит материалов.
Ряд компаний уже подтвердили заморозку проектов. Многие из них меняют согласованные проектные решения в части отделочных материалов и оборудования, которые ранее поставлялись из Европы.
«В ближайшее время мы из Европы ничего получать не будем», — признал еще 1 марта вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он предложил застройщикам заключать контракты на поставку стройматериалов и оборудования на азиатских рынках. Тем временем некоторые девелоперы отметили, что из-за санкций, введенных США и Евросоюзом в отношении России, оплата поставок из Китая серьезно затруднена.
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