В Хабаровском крае поддержат работников, попавшим под угрозу увольнения

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28 марта 2022, 20:55

Жителей Хабаровского края, которые оказались под угрозой увольнения, поддержат временными рабочими местами.



В течение трех месяцев специалистов, которые оказались в сложной ситуации, трудоустроят, заявили в комитете по труду и занятости населения региона. Опережая вероятные трудности, работодатели, которые пострадали от объявленных антироссийских санкций зарегистрируют соответствующий статус на портале «Работароссии» и обратятся в Центр занятости. Заявление будет рассмотрено не позже, чем через десять дней. Затем с работодателем будет заключен договор, а для кадров, попавших под угрозу увольнения, будут созданы временные рабочие места.



Как указала замглавы отдела реализации и контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Любовь Литосова, правительство региона возьмет на себя возмещение расходов от 18 до 23 тысяч рублей работодателю на выплату зарплаты сотрудникам.

Чтобы подключиться к этой программе поддержки, работодатели должны будут подать заявку в официальной форме , а индивидуальным предпринимателям нужна будет и копия паспорта. Доверенные лица компании должны будут предоставить доверенность на подписание и подачу документов.



Отмечается, что категория работников, оказавшихся под угрозой увольнения, включает в себя также тех, кто был отправлен в отпуск без сохранения зарплаты; высвобожденных; сотрудников ликвидированных предприятий и организаций, находящихся в простое. Для сотрудников могут быть созданы временные места, организованы общественные работы. Для персонала промышленных предприятий возможно переобучение на нужные специальности.

При этом соискатели на общественные работы должны обязательно находиться на учете в Центре занятости населения. По 10 тысяч рублей будет выделено работодателям, которые создают временные рабочие места - таким образом будут покрыты расходы на материально-техническое обеспечение каждого из сотрудников.



В настоящее время в регионе под угрозой увольнения находятся более пяти тысяч человек. В нынешнем году финансирование программы составит почти 355 млн рублей. ПРедусматривается, что работники смогут льготно обучаться более сотне профессий в рамках проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».