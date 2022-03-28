Челябинец Владимир Беляев: спецоперация приведет к миру

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28 марта 2022, 17:12 Алексей Антонов Источник: Южноуральская панорама

Фото с сайта up74.ru.

Решение о ее начале было единственно верным.

Председатель челябинского регионального отделения "Юность России" Владимир Беляев прокомментировал изданию "Южноуральская панорама", что решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине было единственным способом сохранить мир.

Владимир Беляев в разговоре с корреспондентом поделился, что российский и украинский народы всегда были единым целым. А теперь из-за националистов, которые открыто говорили о своих антироссийских взглядах, отношение изменилось. "При этом я уверен, что большинство украинцев не разделяет их взглядов", – добавил спикер.

Председатель регионального отделения "Юность России" убежден, что действия России законны и в конечном счете приведут к миру.