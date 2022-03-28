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Власти Крыма ожидают в этом году рекордное количество туристов

, 17:09 Источник: Аргументы Недели - Крым

Власти Крыма ожидают в этом году рекордное количество туристов

Одним из важнейших заданий объявлено полное удовлетворение гостей, чтобы они захотели вернуться на полуостров в дальнейшем.

Об этом заявил сегодня глава региона на заседании штаба по повышению устойчивости экономики Крыма в условиях санкций.

Сергей Аксенов заявил – предстоящий туристический сезон будет рекордным по количеству отдыхающих и велел членам правительства сделать все что в их силах для создания гостям комфортных условий. Глава Крыма напомнил об уникальном случае, когда на отдых приедут те, кто и не помышлял посещать российские курорты, и задача вдобавок в том, чтобы они не разочаровались.

Напомним – ажиотаж туристов на курорты Крыма ожидается из-за прекращения международного авиасообщения.

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