Власти Крыма ожидают в этом году рекордное количество туристов

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28 марта 2022, 17:09 Источник: Аргументы Недели - Крым

Одним из важнейших заданий объявлено полное удовлетворение гостей, чтобы они захотели вернуться на полуостров в дальнейшем.



Об этом заявил сегодня глава региона на заседании штаба по повышению устойчивости экономики Крыма в условиях санкций.



Сергей Аксенов заявил – предстоящий туристический сезон будет рекордным по количеству отдыхающих и велел членам правительства сделать все что в их силах для создания гостям комфортных условий. Глава Крыма напомнил об уникальном случае, когда на отдых приедут те, кто и не помышлял посещать российские курорты, и задача вдобавок в том, чтобы они не разочаровались.



Напомним – ажиотаж туристов на курорты Крыма ожидается из-за прекращения международного авиасообщения.