РБК: Bloomberg принял решение прекратить работу в России

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28 марта 2022, 16:47 Источник: РБК

Boris Roessler/globallookpress.com

Bloomberg отключит терминалы для российских пользователей, сообщает РБК.

Источник на финансовом рынке подтвердил отключение терминалов, однако заявление было сделано устно, задокументированного варианта пока нет. Сообщается, что профессиональные участники новостей о прекращении работы пока не получали. Источник РБК уточняет, что конкретность внесёт заявление, которое будет сделано 28 марта, в 21:00 МСК.

Ранее Bloomberg уже отключил часть своих терминалов в тех банках, на которые наложились западные санкции.