РБК: Bloomberg принял решение прекратить работу в России

Bloomberg отключит терминалы для российских пользователей, сообщает РБК.
Источник на финансовом рынке подтвердил отключение терминалов, однако заявление было сделано устно, задокументированного варианта пока нет. Сообщается, что профессиональные участники новостей о прекращении работы пока не получали. Источник РБК уточняет, что конкретность внесёт заявление, которое будет сделано 28 марта, в 21:00 МСК.
Ранее Bloomberg уже отключил часть своих терминалов в тех банках, на которые наложились западные санкции.