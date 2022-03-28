Собянин осмотрел первый заселяемый по программе реновации дом в районе Рязанский

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28 марта 2022, 15:49

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел первый переданный под заселение по программе реновации дом в районе Рязанский, на ул. Михайлова.



«У нас по Рязанскому району три очереди. В первой очереди этот дом, еще один дом достраивается. Затем еще две очереди, и все 72 дома переедут», - сказал Сергей Собянин.



Он добавил, что уже 95% семей выразили согласие на переселение в новостройку на ул. Михайлова.



Также мэр столицы обсудил с новоселами развитие района, в том числе транспортную доступность.



«В этом районе большие перемены: построили станции метро Некрасовской ветки. Теперь можно доехать до «Нижегородской» и пересесть на МЦК. Скоро будет можно пересесть на БКЛ, что с точки зрения транспорта тоже будет значительно лучше», - сказал Сергей Собянин.



Он напомнил, что через район пройдут МЦД-3 и МЦД-4, участки СВХ и ЮВХ, что также даст дополнительную возможность для передвижения.



«Так что Рязанский район будет в этом отношении очень хорошо транспортно обеспечен», - отметил мэр Москвы.



Сергей Собянин добавил, что благоустройство района и развитие социальной инфраструктуры продолжится. В частности, в ближайшее два года будет реконструировано еще две поликлиники.



Пресс-службы мэра и правительства Москвы сообщает, что в новостройке - 1 тыс. 347 квартир: 330 однокомнатных, 687 двухкомнатных и 330 трехкомнатных. Общая площадь квартир составляет 80,3 тыс. кв. м.



Так, 11 квартир оборудовано для проживания инвалидов-колясочников - в них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику.



Отмечается, что дом - восьмисекционный, построен по индивидуальному проекту. Фасад облицован навесными трехслойными панелями из кирпича, лоджии и балконы застеклены. Нежилой первый этаж оформлен витражным остеклением. Дом оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, что позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи.



Создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Прилегающая территория благоустроена: установлены детские и спортивные площадки, созданы площадки для отдыха. Территория озеленена: высажены новые деревья и кустарники.



С 30 ноября 2021 года в новостройку на ул. Михайлова переезжают 1 тыс. 114 семей. В настоящее время 1 тыс. 20 семей дали согласие на переселение.



Всего в программу реновации в Рязанском районе включено 72 жилых дома, в которых проживают 14,3 тыс. человек. Из них три дома после расселения планируется сохранить и реконструировать.



В программу реновации жилищного фонда в Москве включено 5 тыс. 175 домов. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 441 дома в 158 домов-новостроек. Всего переселяются 73,4 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали 49 тыс. человек. Построено 185 новых жилых домов общей площадью 2,4 млн кв. м. Ведется проектирование и строительство 385 домов общей площадью 6,9 млн кв. м.



