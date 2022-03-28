Собянин открыл еще две поликлиники после завершения реконструкции

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28 марта 2022, 15:35

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала №1 Диагностического центра №3 в районе Рязанский по адресу: улица Михайлова, д.33 и филиал №1 Детской городской поликлиники №110 в Отрадном.



«Это новая поликлиника (филиал №1 ДЦ №3), по сути дела, все перестроено заново. Точка на карте осталась, что здесь была старая поликлиника, все остальное - новое: стены, отделка, оборудование. Поздравляю тоже коллег из поликлиники №110. В Москве продолжается крупнейшая в стране программа реконструкции поликлиник. Крупнейшая за всю историю Москвы», - заявил Сергей Собянин.



Мэр столицы добавил, что реконструкция более 50 зданий будет завершена в 2022 году.



«В этом году будет больше 50 не реконструкций (поликлиник), а по сути дела полная перестройка с полной заменой оборудования. <…> Несмотря на определенные экономические сложности, мы не останавливаем эту программу, будем ее в полном объеме реализовать как задумали. Всего около 160 поликлиник мы в этом и следующем году должны закончить. Это огромный объем», - пояснил он.



Пресс-служба мэрии и правительства Москвы сообщает, что в ходе работ здание поликлиники было полностью перестроено. Обустроен новый фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, выполнена отделка помещений. Прилегающая территория благоустроена и озеленена.



По окончании реконструкции в поликлинику поставлено порядка тысячи единиц медицинского оборудования, медицинской мебели, инструментов и инвентаря. Благодаря новому оборудованию, врачи поликлиники могут проводить современные виды диагностики, среди которых суточный мониторинг артериального давления и ЭКГ, эхокардиография. Также в поликлинике работает аптечный пункт.



Сообщается, что в городскую программу реконструкции поликлиник вошло порядка 200 зданий – половина амбулаторного фонда Москвы. В 2020-2022 гг. Правительство Москвы завершило реконструкцию 38 зданий поликлиник общей площадью порядка 120 тыс. кв.м.



В 2022 г. планируется провести реконструкцию порядка 90 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений, в том числе завершить работы в 54 зданиях.



