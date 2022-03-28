Латвия: как выглядит общественный транспорт, который «рекламирует» премьер страны

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

28 марта 2022, 15:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Совсем недавно премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш с упоением рассказывал, что нечего, мол, «кататься» на машинах на работу, раз топливо становится не по карману латвийцам – есть прекрасный общественный транспорт! Видимо, американский премьер страны давно не заглядывал в общественный транспорт Латвии… А вот жители заглянули…

Обычный выходной день в Латвии. Люди едут по своим делам… Салон рижского троллейбуса – на полу в собственной луже мочи лежит бомж, а люди продолжают ехать, сидя рядом с ним, несмотря на отвратительный запах…

Латвийцы поделились мнением в социальных сетях:

«Я думаю, что на такой транспорт нам предлагает пересесть премьер Кариньш?»

«Шарм латвийского транспорта!»

«Это троллейбус № 15. Для этого маршрута такой «вид» - норма, а не исключение!»

«Европа, однако…»