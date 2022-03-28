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28 марта 2022, 15:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Уже давно нет секрета, что при нынешнем правительстве большинство латвийцев живут на грани нищеты. Как сумело правительство премьера Кришьяниса Кариньша довести Латвию «до ручки» - история «умалчивает», но то, что тотальная безработица, совершенно мизерные зарплаты, разумеется, у простых латвийцев, непомерно большие счета за коммунальные услуги, а продукты питания, даже первой необходимости, скоро будут не по карману обычному латвийцу – факт! Но!

Вышеуказанные проблемы совершенно не касаются латвийских депутатов! Сухие цифры «выдала» латышская газета «Неаткарига» - не выдержала! Благосостояние депутатов Латвии вырастет на 35%. Это тогда, когда латвийцы могут, простите, отправиться «на помойку» в поисках еды…

Итак, сколько зарабатывают латвийские депутаты и правительство, которые, видимо, целенаправленно доводят жителей до нищеты?

В 2018 году 13-й Сейм принял решение "заморозить" зарплаты депутатов на уровне 2019 года до конца парламентского срока. Это означает, что в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах базовая зарплата действующих членов парламента будет составлять 2 963 евро в месяц (это зарплата до уплаты налогов). Однако к концу года базовая зарплата 14-го Сейма составит 3 386 евро, а в 2023 году, по расчетам "Неаткариги", базовая зарплата членов Сейма составит уже 3 982 евро, что на 1 019 евро в месяц или на 34% больше, чем сейчас.

Такое значительное увеличение базовой заработной платы обусловлено как увеличением базового оклада (рассчитанного в соответствии с нормами Закона об оплате труда должностных лиц и работников государственных и местных государственных учреждений), так и изменением коэффициента заработной платы, используемого для расчета заработной платы депутатов Сейма. До конца этого года коэффициент, используемый для расчета зарплаты депутата Сейма, составит 3,2, а с 2023 года он будет составлять уже 3,5.

Помимо основной заработной платы, депутаты Сейма также получают надбавки за выполнение своих обязанностей, например, за работу в комитете, подкомитете или фракции Сейма и т.д.

Эти надбавки также увеличатся, так как коэффициент для расчета зарплаты председателя комиссии Сейма и председателя фракции Сейма составит теперь 2 вместо 1,39, коэффициент для расчета зарплаты председателя подкомитета Сейма увеличится с 0,27 до 0,5, а коэффициент для зарплаты члена фракции Сейма увеличится с 0,35 до 1.

Закон также содержит положение о том, что если депутат занимает сразу несколько должностей, коэффициент, применяемый к его зарплате не может превышать 6.2. Таким образом, в следующем году максимальная зарплата депутата Сейма «на бумаге» (за исключением главы Сейма), по расчетам "Неаткариги", может составить 7056 евро в месяц.

Со следующего года изменится и порядок расчета зарплаты для спикера Сейма (основная зарплата с коэффициентом 3,2) надбавки за выполнение обязанностей спикера Сейма (основная зарплата с коэффициентом 1,7). Со следующего года зарплата спикера Сейма будет такой же, как у президента и премьер-министра, то есть базовой с коэффициентом 7. То есть если сейчас зарплата спикера Сейма составляет 4 538 евро в месяц, то в следующем году, по расчетам "Неаткариги", спикер 14-го Сейма будет получать 7 966 евро.

В следующем году парламентариям также будут компенсироваться расходы, понесенные при выполнении ими своих полномочий. Как и прежде, они смогут получить компенсацию арендной платы и транспортных расходов. Система компенсаций призвана поставить депутатов, избранных от более отдаленных регионов, в равные условия с депутатами, избранными, например, от Риги. Максимально допустимая сумма компенсации зависит от места проживания. Чем дальше депутат живет от Риги, тем выше сумма компенсации, которая может быть выплачена. Размер компенсации также зависит от уровня средней заработной платы в стране - чем выше уровень заработной платы, тем выше компенсация. Поскольку средняя зарплата в Латвии в 2021 году выросла на 11,8%, размер компенсаций для депутатов в 2023 году также увеличится на 11,8% по сравнению с этим годом. Другими словами, депутаты, чье заявленное место жительства находится более чем в 280 километрах от Риги, будут иметь право на транспортные и жилищные пособия в размере 1 277 евро в месяц. В этом году максимальная сумма компенсации составляет 1 143 евро в месяц. Однако, поскольку никто из депутатов не живет так далеко от Риги, они не смогут претендовать на эту сумму.

Однако из бюджета Сейма возмещаются только фактические расходы. Для получения возмещения необходимо предоставить ряд документов, подтверждающих как право пользования автомобилем (паспорт, договор аренды квартиры), так и фактически произведенные платежи (чеки на бензин, билеты на общественный транспорт, подтверждение банковского перевода).

Я так понимаю, что скоро ситуация на Украине «отойдет» для латвийцев на второй план, так как, простите, жрать будет нечего… Вернее, не на что!