Эстонцы собирают подписи против концерта Киркорова в Таллине

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28 марта 2022, 14:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Филипп Киркоров планирует провести концерт в Таллине 27 мая. Но, видимо, эстонцы против.

В столице Эстонии Таллине начался сбор подписей против проведения в мае концерта Филиппа Киркорова. Петиция должна собрать около 4 тысяч голосов. На сегодняшний день собрано 3100 голосов.

Как сообщил вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев, концерт Киркорова следует отложить на неопределенный срок.

Стоит отметить, что министерство культуры Эстонии заверяло, что не намерено запрещать приезд и концерт Киркорова в стране, но есть «нюанс» - ответственность за концерт Филиппа Киркорова лежит исключительно на организаторах, вернее, на их моральных принципах.