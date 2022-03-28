Андрей Бочкарев: Более 570 тыс. кв. м жилья построят по программе реновации на месте демонтированных домов

Аргументы Недели → Общество 13+

28 марта 2022, 13:46

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Новостройки общей площадью более 570 тысяч квадратных метров планируется возвести по программе реновации на месте демонтированных к настоящему моменту старых домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.



«С момента старта программы реновации на территории города демонтировано 85 старых зданий. Они располагались в 10 административных округах столицы. Территории после сноса домов вновь используют для жилищного строительства. Так, на их месте запланировано строительство жилых корпусов площадью более 570 тысяч квадратных метров», - рассказал Андрей Бочкарёв.



Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин отметил, что с начала текущего года пять зданий снесено, еще 85 находятся в процессе подготовки к демонтажу.



«Наибольшее количество полностью расселенных и демонтированных домов – на западе Москвы, где их насчитывается 19, а также в Юго-Западном и Троицком и Новомосковском административных округах – 18 и 15 зданий соответственно», – добавил Сергей Лёвкин.



Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн. москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Для ее реализации подобрано 543 «стартовые» площадки. Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.



