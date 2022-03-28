Российские финансисты и страхователи могут стать невыездными

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28 марта 2022, 11:53

В Госдуму повторно внесён законопроект, предлагающий ограничение права на выезд из страны банкиров, глав страховых компаний. Под ограничения также могут попасть руководители негосударственных пенсионных фондов. Проект был внесён в парламент два года назад. Но из-за пандемии его рассмотрение отложили. В апреле депутаты смогут рассмотреть его на пленарном заседании.



Согласно законопроекту, Центробанк сможет вносить предложения об ограничениях на выезд из страны определённым лицам. Ограничения могут доходить до полугода. Эту процедуру предлагал депутатам рассмотреть президент России Владимир Путин ещё шесть лет назад.



По мнению парламентария Ирины Яровой, в банковской и страховой сферах имеются значительные злоупотребления. Депутат считает, что многие чиновники скрывают финансовые операции, осуществляют запретные манипуляции с вкладами. Банковские руководители, главы кредитных организаций успевают покинуть государство после совершения преступлений. Новый порядок исключит выведение активов за рубеж.