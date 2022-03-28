Экономист Остапкович не поддержал идею закрыть букмекерские конторы с учредителями из недружественных стран

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28 марта 2022, 12:04

футбольное поле, pixabay.com

Экономист Георгий Остапкович оценил идею о закрытии российского букмекерского рынка для компаний с учредителями из недружественных государств. По словам специалиста, данная мера нецелесообразна.

Георгий Остапкович выразил мнение, что букмекеры не приносят принципиального вреда на российском рынке, но при этом они платят огромные налоги, которые идут в пользу нашего государства.

Экономист в разговоре с RT обратил внимание на то, что благодаря этим налогам власти РФ имеют возможность распределять финансовые ресурсы на соцпрограммы, а это в свою очередь обеспечивает рост экономики.

"Если эти компании не хотят уходить с рынка, зачем же их искусственно убирать?" – задался вопросом Остапкович.