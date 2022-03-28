На Южном Урале выбрали лучшего педагога исправительных учреждений

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28 марта 2022, 11:15 Галина Гонина

Победителем конкурса «Учитель года» стала Татьяна Ронжина, учитель географии школы № 21 ИК-15 ГУФСИН России по Челябинск

Победителем конкурса «Учитель года» стала Татьяна Ронжина, учитель географии школы № 21 ИК-15 ГУФСИН России по Челябинской области.

Конкурс проводится в регионе с 2009 года в несколько этапов, второй тур в этом году состоялся в ИК-1 города Копейска. В финале участники провели открытые уроки по литературе, географии, физике, биологии, обществознанию. На территории Челябинской области действует три школы и 16 учебно-консультационных пунктов, в которых преподают более 150 педагогов. В этом году на почетное звание «Учитель года» претендовали шесть педагогов из Челябинска (ИК-4 и ИК-8), Копейска (ИК-15), Златоуста (ИК-25), Кыштыма (ИК-10) и Бакала (ЛИУ-9).

Первое место по итогам конкурса заняла Татьяна Ронжина, преподаватель географии общеобразовательной школы № 21 города Копейска. Она работает учителем с 1998 года, а обучает заключенных в школе ИК-15 уже шесть лет. Жюри отметило не только профессиональные навыки педагога, но и доброту, жизнерадостность, оптимизм, заботу об учениках. В работе с заключенными Татьяна использует нестандартные приемы, например при знакомстве с жаркой Африкой на уроке за правильные ответы осужденные получали финики и бананы.

Второе место у Елены Дуткач, учителя физики школы №6 ЛИУ-9 ГУФСИН России по Челябинской области. Преподавательской деятельностью она занимается уже 26 лет, а в школе при колонии преподает 18 лет. Третье заняла Ирина Милицина, учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы № 50 города Челябинска, которая также преподает в ИК-8.

Все победители конкурса получили дипломы и памятные подарки.