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Собянин сообщил, что на этой неделе будет принят еще один пакет мер по стабилизации экономики

, 11:23 Источник: sobyanin.ru

Собянин сообщил, что на этой неделе будет принят еще один пакет мер по стабилизации экономики
Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте представил план мероприятий по стабилизации экономической ситуации.

«Продолжаем системную работу по противодействию санкционному давлению. После согласования с представителями бизнес-сообщества утвердили план мероприятий по стабилизации экономической ситуации, который охватывает все отрасли экономики и социальной сферы Москвы. Многие из этих мероприятий уже реализованы», - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что утвержденный план не является догмой.

«По мере необходимости он будет дополняться новыми мерами поддержки бизнеса и граждан», - добавил он.

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