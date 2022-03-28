Собянин сообщил, что на этой неделе будет принят еще один пакет мер по стабилизации экономики

Аргументы Недели → Общество 13+

28 марта 2022, 11:23 Источник: sobyanin.ru

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте представил план мероприятий по стабилизации экономической ситуации.



«Продолжаем системную работу по противодействию санкционному давлению. После согласования с представителями бизнес-сообщества утвердили план мероприятий по стабилизации экономической ситуации, который охватывает все отрасли экономики и социальной сферы Москвы. Многие из этих мероприятий уже реализованы», - говорится в сообщении.



Мэр отметил, что утвержденный план не является догмой.



«По мере необходимости он будет дополняться новыми мерами поддержки бизнеса и граждан», - добавил он.



