Как спасти «олигархов» и сохранить экономику? Последствия санкций против России

Аргументы Недели → Общество 13+

28 марта 2022, 11:30 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Господу помолимся



Помощник президента РФ Владимир Мединский решил поднять патриотизм в России на новый уровень. На заседании комиссии по историческому просвещению он неожиданно предложил внедрить в российских школах утренние молитвы.



Мединский сообщил, что «во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага». Он настойчиво призвал своих коллег «прямо сейчас, прямо сегодня» предложить Министерству просвещения РФ ввести подобную систему в учебных заведениях России.



Отдельно отметим, что среди заседавших в окружении Мединского достопочтенных особ можно было узреть главного «бесогона» страны Никиту Михалкова. Остается непонятно, почему примером для российских школьников, по мнению господина Мединского, должна стать история «недружественной» страны.



Тем не менее позже стало известно, что Министерство просвещения РФ заявило о готовности обсудить предложение бывшего министра культуры.





Неуемная боль за олигархов



Заморозка активов на фоне международных экономических санкций вынудила спуститься на грешную землю российских олигархов.



«Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено», - заявил в интервью изданию Financial Times Петр Авен.



«Смогу ли я позволить себе уборщицу или водителя? Я сам не вожу машину... Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выживать», - добавил он.



Похоже, что некоторым солидным господам все же придется освоить искусство владения веником.



«Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально», - резюмировал немногим ранее Михаил Фридман.



Приунывших олигархов попытался развеселить глава Крыма Сергей Аксёнов. Он предложил всем желающим миллиардерам пришвартовать свои яхты у берегов своего полуострова, чтобы таким образом вывести их из-под воздействия санкций.



«Места хватит всем», - радостно сообщил Аксёнов. О размерах тарифов на парковку яхт он скромно умолчал.



Отец российской приватизации и знаменитый наноэксперт Анатолий Чубайс свалил из страны молча, не издав ни звука. Причем он сделал это настолько быстро, что даже толком не успел уволиться с работы. Заявление о его освобождении от должности Владимир Путин подписал лишь два дня спустя.



Напомним, что в последнее время Чубайс занимал пост «специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития». Теперь даже дураку ясно, что целей этих он так и не достиг. А на нет, как у нас принято говорить, и суда нет…



Известие о поспешном отъезде Чубайса из России нашло живое обсуждение в соцсетях.



«Даже не «присел» на дорожку», - с грустью отметили в своих публикациях некоторые россияне.





В России наступило «высвобождение»



Современная российская терминология весьма многогранна и глубокомысленна. Чего только стоят «отрицательный рост» экономики и «хлопки» взрывоопасных устройств. Копилку новомодных терминов на прошлой неделе пополнила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. На заседании по развитию инноваций она познакомила россиян со словом «высвобождение».



«Почти 14 тысяч работников находятся в отпуске без сохранения зарплаты. Этот показатель практически не менялся с начала марта. К высвобождению заявлено порядка 59 тысяч человек, это на 10% больше, чем на 1 марта», - заявила замминистра труда.



Интересно, что синоним к слову «безработица», действительно, трудно найти. Попробуйте сами. Видимо, поэтому чиновнице пришлось проявить чудеса словесной инновации. Ну нельзя же ей в открытую сказать, что на фоне международных санкций в России начала расти безработица. Приходится изворачиваться.



Кстати, получается, что одним из первых в России в новых условиях «высвободился» Анатолий Чубайс.



П.С. О начале вынужденного простоя уже официально объявили АвтоВАЗ, аэропорт Шереметьево и «Уральские авиалинии». По данным сервиса «Актион Бухгалтерия», к настоящему времени около 20% предприятий малого бизнеса отправили сотрудников в простой или начали сокращение штатов.



