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Дважды судимого бойца ММА Макса Новосёлова обвиняют в изнасиловании 18-летней девушки

, 22:18 , Журналист

Дважды судимого бойца ММА Макса Новосёлова обвиняют в изнасиловании 18-летней девушки

Бойца ММА и настоящего силача Макса Новосёлова обвиняют в изнасиловании. В СМИ сообщают, что он уже доставлен в отдел полиции в Москве. Спортсмен обвиняется в совершении сексуального насилия над 18-летней девушкой, с которой он познакомился в ночном клубе «Руки вверх» в Мытищах. 

По данным журналистов, пострадавшая позвонила около 5 утра в полицию, сообщив, что несколько мужчин везут её в неизвестном направлении. Она добавила, что в машине находилась её подруга, которую тоже собирались изнасиловать. Вскоре силовики остановили «Ниссан Патрол», на котором везли девушек. Они освободили их, а участников возможного преступления задержали.

Задержанным оказался как раз тот самый боец - Макс Новосёлов. Он давно известен своей неоднозначной репутацией, дважды побывал за решёткой. Девушка, звонившая в полицию, заявила, что пострадала от насильственных действий сексуального характера. Но боец в свою очередь опровергает все обвинения. Чем именно закончится это дело – пока неизвестно. Однако если Новосёлов что-то скрывает, ему явно придётся признаться следствию. В случае доказательства преступления, ему может грозить уже третий по счёту тюремный срок.

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