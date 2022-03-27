Генеральная прокуратура даст правовую оценку содержания и факта публикации интервью с Зеленским в российских СМИ

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27 марта 2022, 21:27 Источник: Генпрокуратура РФ

Генпрокуратура РФ, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Генеральная прокуратура РФ выступила в воскресенье с заявлением в связи с размещением в ряде российских СМИ (в том числе признанных иностранными агентами), интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В условиях массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации о действиях Российской Федерации в связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения», - говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ведомства.

Ранее в воскресенье Роскомнадзор предупредил российские СМИ о необходимости отказаться от публикации интервью с Зеленским. В отношении СМИ, участвовавших в интервью, начата проверка для определения степени ответственности.