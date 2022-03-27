В Москве из-за вернувшейся зимы объявили предпоследний уровень погодной опасности

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27 марта 2022, 19:45 Александр Крохмаль, Журналист

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Ещё ранее метеорологи предупреждали о возвращении зимней погоды в Москву и Московскую область. Теперь это уже реальность, с которой приходится смиряться.

Но москвичей встревожило даже не возвращение холодов, а суровые ураганные ветры. Ветры в сегодняшний день, 27 марта, были настолько сильными, что повреждали автомобили. Эксперты насчитали 49 поваленных деревьев, и это ещё далеко не конец. Впрочем, и отходные баки тоже страдали от шквалистого ветра. Мусор в них буквально расшвыривало в разные стороны.

Гидрометцентр из-за сложившейся ситуации объявил «жёлтый» уровень погодной опасности. Он считается по счёту предпоследним. Предупреждение действует до 20 часов 28 марта. В МЧС ещё ранее заявляли о сильной метели и советовали москвичам быть осторожнее. Особую осторожность в такое время следует соблюдать пожилым людям. Резкие падения на землю могут привести к тяжёлым последствиям, вплоть до госпитализации на длительное время. Теперь же сообщают ещё и о гололёде, так как температура воздуха понижалась до -3 градусов по Цельсию. Конец марта выдался для Москвы и области поистине суровым. Но всё же потепление не за горами. Оно начнётся уже ближе к началу апреля.