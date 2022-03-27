Падение «исламофашистов» в Йемене не за горами

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27 марта 2022, 15:01 Александр Крохмаль, Журналист

Шиитское движение «Ансар Аллах», известно под именем Хуситов, с 2014 года ведёт войну с окрестными странами на Аравийском полуострове. Каждый прошедший год сопровождался регулярными атаками дронов, терактами и гибелью людей. Но в этом году Аравийская коалиция решила расправиться с радикалами.

Шииты из «Ансар Аллах» известны своей лютой нетерпимостью к иноверцам, иудеям, а также к Соединённым Штатам. Их радикальная идеология отчасти напоминает фашизм 20-го века. Антисемитизм является одной из неотъемлемых черт хуситской пропаганды. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, дала чётко понять, что не позволит шиитским террористам и далее устраивать нападения. «Йемен, почти полностью контролируемый хуситами, должен быть освобождён», - считают противники «Ансар Аллах».

И хоть основная цель операции Саудовской Аравии – это прекращение атак на нефтяные объекты, многие желают полного избавления Йемена от власти экстремистов. Боевая авиация коалиции уже нанесла удары по позициям «Ансар Аллах» в пределах Саны. Накануне коалиционное командование предупредило мирных жителей, чтобы они держались подальше от складов оружия и хуситских укрытий в квартале Хадда. Отмечается, что хуситы в свою очередь размещают боевые посты в дипломатических кварталах и часто прикрываются гражданскими. В ходе ударов коалиции также пострадали жилые комплексы миссии ООН. Война с хуситским движением вступает в активную фазу. Аналитики уже строят предположения о дальнейших действиях Саудовской Аравии. Некоторые считают, что одними авиаударами дело не кончится. Вполне вероятно, что хуситское движение в этом году прекратит своё существование.

Гражданская война в Йемене идёт с 2014 года. Саудовская Аравия и члены коалиции поддерживают законного президента страны Абда Хади в его борьбе с радикальными формированиями «исламофашистов». Хуситы же намереваются завладеть всем Йеменом и распространить свою идеологию по Ближнему Востоку. В Западных странах заявляют, что у экстремистов могут быть тайные союзники в лице Ирана.