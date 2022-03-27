Роскомнадзор заблокировал в России сайт немецкого таблоида Bild и сайт журналиста Александра Невзорова

Аргументы Недели → Общество 13+

27 марта 2022, 14:46

А. Невзоров

Роскомнадзор заблокировал в России сайт немецкого таблоида Bild и сайт журналиста, радио и телеведущего Александра Невзорова. По данным РКН, на территории РФ ограничен доступ к сайтам www.bild.de и nevzorov.tv по требованию Генпрокуратуры от 26 марта.

Невзоров покинул Россию и находится за границей, - сообщает "Интерфакс". В отношении журналиста 22 марта было возбуждено уголовное дело о распространении недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил на территории Украины после его публикации об обстреле роддома в Мариуполе.



По требованию Генпрокуратуры РФ ранее в России был заблокирован ряд сайтов отечественных и иностранных СМИ, в которых надзорное ведомство обнаружило недостоверную, по его мнению, информацию о действиях вооруженных сил РФ на Украине.