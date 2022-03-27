Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Премьер-министр Латвии предложил жителям ходить на работу пешком

, 14:18 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Премьер-министр Латвии предложил жителям ходить на работу пешком

Цены на топливо в Латвии продолжают расти! Видимо, скоро у простого латвийца не будет возможности «заправить» свой личный транспорт. Но есть выход! Его предложил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Говоря о росте цен на топливо, премьер Латвии призвал людей задуматься о своих привычках – например, езде на автомобиле. Зачем машина, если есть общественный транспорт? А если так хочется воспользоваться услугами автомобиля, то можно поехать на работу с… соседом – так дешевле!

Такое предложение премьер Кариньш озвучил недели три назад! Но цены на топливо продолжают и продолжают расти!

Премьер-министр Латвии «нашел» выход из ситуации:

«Уже многие годы, когда есть такая возможность добираюсь до работы пешком или на велосипеде. Рекомендую это делать всем – для здоровья полезно и экономично», - заявил Кариньш.

Нет сомнений, что премьер Латвии живет уж точно не в Латгалии, а в центре Риги, и, конечно, легкая прогулка не помешает.

Что дальше?

Я так понимаю, что скоро премьер предложит не выбрасывать испорченные продукты, а съесть! Это ничего, что диарея возникнет… Не у г-на Кариньша же!

Если честно, то подобного правительства Латвия никогда не видела! И такой нищеты!

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram