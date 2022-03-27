Премьер-министр Латвии предложил жителям ходить на работу пешком

Цены на топливо в Латвии продолжают расти! Видимо, скоро у простого латвийца не будет возможности «заправить» свой личный транспорт. Но есть выход! Его предложил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Говоря о росте цен на топливо, премьер Латвии призвал людей задуматься о своих привычках – например, езде на автомобиле. Зачем машина, если есть общественный транспорт? А если так хочется воспользоваться услугами автомобиля, то можно поехать на работу с… соседом – так дешевле!
Такое предложение премьер Кариньш озвучил недели три назад! Но цены на топливо продолжают и продолжают расти!
Премьер-министр Латвии «нашел» выход из ситуации:
«Уже многие годы, когда есть такая возможность добираюсь до работы пешком или на велосипеде. Рекомендую это делать всем – для здоровья полезно и экономично», - заявил Кариньш.
Нет сомнений, что премьер Латвии живет уж точно не в Латгалии, а в центре Риги, и, конечно, легкая прогулка не помешает.
Что дальше?
Я так понимаю, что скоро премьер предложит не выбрасывать испорченные продукты, а съесть! Это ничего, что диарея возникнет… Не у г-на Кариньша же!
Если честно, то подобного правительства Латвия никогда не видела! И такой нищеты!
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