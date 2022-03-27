Финская компания грузоперевозок VR Transpoint перестанет принимать российские поезда с 27 марта

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27 марта 2022, 13:33 Источник: Известия

Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Финская компания грузоперевозок VR Transpoint прекращает принимать поезда из РФ с 27 марта.

Причиной приостановки сотрудничества руководитель компании связывает с санкциями. «Из-за введенных в отношении РЖД санкций невозможно продолжать восточное железнодорожное сообщение. VR обязана выполнять санкции, введенные западными странами», — объяснил руководитель VR Transpoint Мартти Коскинена.

Уточняется, что VR Transpoint прекращает прием поездов из России с 12.00 воскресенья, 27 марта 2022 года. Возврат вагонов из Финляндии в Россию пока продолжится.

Ранее поезд Allergo, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом завершил свою работу, так как министр управления государственной собственностью Финляндии посчитал этот маршрут «неуместным».