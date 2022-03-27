Гидрометцентр: в Москве в середине мая ожидается опасный уровень ультрафиолета

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27 марта 2022, 12:48 Источник: ТАСС

Zamir Usmanov / globallookpress.com

В Москве в середине мая начинается период «опасного» солнца, во время которого могут быть поражены слизистая оболочка глаз и кожа, об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, если значение индекса ультрафиолета превышает четыре единицы, то находиться что в полуденные часы на солнце опасно: возможно поражение слизистой оболочки глаз и кожи.

Также Вильфанд прокомментировал активность солнца в первый и второй месяца весны: «В конце марта и в апреле от солнца можно получать удовольствие, ультрафиолет не опасен. Наоборот, вот сейчас детей нужно выводить, малышей, младенцев, подставлять солнцу, потому что именно сейчас ультрафиолет в том диапазоне, который способствует выработке витамина D. Это очень важно».