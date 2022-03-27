Глава МИД Израиля Лапид и госсекретарь США Блинкен обсудили ситуацию вокруг Украины и ядерную программу Ирана

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27 марта 2022, 12:08

фото: pixabay.com

Глава МИД Израиля Яир Лапид и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в воскресенье ситуацию вокруг Украины и ядерную программу Ирана.

Встречи глав внешнеполитических ведомств Израиля и США прошла сегодня в Иерусалиме. Суть переговоров раскрыл Яир Лапид.

Глава МИД Израиля заявил, что еврейское государство осудило спецоперацию России и "с первого дня оказывает Украине гуманитарную помощь".

По поводу иранского вопроса Яир Лапид заявил, что "это не проблема Израиля". Комментируя итоги переговоров с Блинкеном в ходе совместного заявления, которое транслировала пресс-служба израильского правительства, Липид подчеркнул, что "мир не может позволить себе ядерный Иран".

Спецоперация Вооруженых сил РФ на Украине началась 24 февраля, после того, как в середине февраля главы ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик Донбасса.

Путин назвал целью спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он заявил, что планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".