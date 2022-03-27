Володин: с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 8,6 %

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27 марта 2022, 12:02 Источник: Telegram-канал Вячеслава Володина

Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Индексация пенсий начнётся с 1 апреля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

На 8,6 % будут проиндексированы социальные пенсии.

«Решение коснётся 4 млн человек. Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров. Это не единственные меры поддержки наших граждан. Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — сообщил Володин в своём Telegram.

Также были представлены и другие законы и решения, вступающие в силу в апреле. Среди них: упрощение оплаты через систему быстрых платежей (СПБ), упрощение порядка получения соцподдержки, возможность регистрироваться на «Госуслугах» с 14 лет, уголовная ответственность за фейки о работе госорганов РФ за рубежом.