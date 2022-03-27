Экономист Клопенко: приобрести товары из Европы можно через посредников, а также с помощью электронных банковских карт

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27 марта 2022, 10:54 Источник: ПРАЙМ

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, globallookpress.com

Товары из Европы можно купить через посредников, причем оплатив российской банковской картой, заявил экономист Егор Клопенко агентству «Прайм». Для совершения покупок «напрямую» следует завести карту банка другой страны.

«Схема работы может быть разной — от заказов прямо на площадке западных сервисов, до возможности купить товар прямо в собственном интернет-магазине сервиса, но уже в урезанном ассортименте», — считает Клопенко.

По словам эксперта, уже появились сервисы, которые смогут организовать поставки с европейских площадок в Россию, оплатить товар можно российской банковской картой. Достаточно ввести в поисковике «купить в западном интернет-магазине», чтобы найти такой сервис.

Также осуществить покупку из европейских маркетплейсов можно через Union Pay, если такая платёжная система поддерживается.

В заключение Клопенко добавил ещё один способ покупки — регистрация дистанционных банковских карт в странах третьего мира. Этот вариант поможет купить «напрямую» из западного маркетплейса. «Если кризисная ситуация в международных отношениях затянется, то россиянам поможет оформление банковских карт в третьих странах (Грузия, Армения, Казахстан)», — заявил эксперт.