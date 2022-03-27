Президент РФ Владимир Путин поблагодарил военнослужащих Росгвардии, участвующих в спецоперации на Украине

Аргументы Недели → Общество 13+

27 марта 2022, 10:16

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении в честь Дня войск национальной гвардии России поблагодарил военнослужащих Росгвардии, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Глава российского государства сказал: "Хочу особо и отдельно обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины".

Как отметил Путин, "реальная боевая обстановка связана с повышенным риском", и он хорошо знает, как росгвардейцы действуют в такой ситуации. "В высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно, проявляя личный героизм, грамотно, чётко решаете все поставленные сложнейшие задачи", - заявил президент РФ.

Росгвардия была создана шесть лет назад и "стала неотъемлемым, надёжным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов российских граждан".