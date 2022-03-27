В Челябинске закрывают последний каток под открытым небом

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27 марта 2022, 09:12 Анна Семенова

Горожане благодарят парк им.Терешковой за прекрасный сезон катания. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

В парке им. Терешковой на коньках можно успеть прокатиться сегодня.

С завтрашнего дня, 28 марта, в городе перестанет действовать последний каток под открытым небом – в парке им.Терешковой. Информация об этом появилась в официальной группе парка соцсети «Вконтакте». Остальные площадки для катания на коньках закрыты уже давно, здесь сохранять лед позволяет современная техника. Однако плюсовые температуры воздуха берут свое и сегодня состоятся последние сеансы в этом сезоне. Успевайте, если в этом году вы не побывали там ни разу.

Первый сеанс катания с 12 до 13:30 – бесплатный. Далее, с 14:00 до 22:00 платные сеансы каждые два часа, вход - 200 рублей с человека, прокат коньков – 150 рублей.