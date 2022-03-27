В Публичной библиотеке Челябинска откроют ораторский клуб

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

27 марта 2022, 08:56 Анна Семенова

Ораторское искусство пригодится не только в бизнесе, но и в обычной жизни. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Здесь можно научиться красиво и убедительно говорить.

Говорить красиво, чтобы тебя хотелось слушать – настоящее искусство. Сегодня над своей речью работают не только успешные бизнесмены, которым необходимо быть убедительными перед партнерами, ораторским искусством хотят овладеть ведущие праздников и блогеры.

В Челябинске для желающих «поставить» голос и научиться не бояться публики открывается ораторский клуб «Отклик».

В Публичной библиотеке участники сообщества не только получат теоретические знания, но и смогут попрактиковаться в новых умениях, а также познакомиться с единомышленниками. Наставником будет актёр, тренер голоса и речи Алексей Урбанович.

Как сообщили в Публичке, занятия будут проходить раз в две недели. Первая встреча – 29 марта в 18:00 в Выставочном зале ЧОУНБ (3 этаж).