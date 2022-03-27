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27 марта 2022, 08:59

фото: pixabay.com

В Москве и Подмосковье «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен до вечера понедельника, 28 марта. В сообщении Гидрометцентра России говорится: «Москва. Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения - до 20:00 28 марта».

Аналогичное предупреждение действует в Московской области, - передаёт Агентство городских новостей «Москва».

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова ранее предупреждала о возвращении зимней погоды в столичный регион. Погода начала меняться днём 25 марта.

По данным синоптика, ночью в воскресенье ожидается до минус пяти градусов, днём не выше плюс двух градусов. Порывы ветра местами будут достигать 15—20 м/с.